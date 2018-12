Brooklyn Nets stunt tegen koploper Toronto

Jarrett Allen bezorgde de thuisploeg ruim een minuut voor tijd de voorsprong, waarna zowel Kyle Lowry als Fred VanVleet namens Toronto achter de driepuntslijn miste.



Behalve de reeks van acht nederlagen op rij had Brooklyn in de eigen hal ook al acht keer achtereen verloren. Opmerkelijk genoeg maakte het team tegen Toronto Raptors in 2015 ook al een einde aan een reeks van liefst twaalf verliespartijen. Topschutter bij de winnende ploeg was D'Angelo Russell met 29 punten. De meest productieve man was Kawhi Leonard die goed was voor 32 punten namens Toronto. Het was de zesde nederlaag van zijn ploeg tegen 21 overwinningen.