Brooklyn Nets haalt ook Griffin binnen

Visser kijkt al vooruit na gouden race: ‘Veel zin om ook zo hard te gaan op 100 meter horden’

7 maart Nadine Visser kon zich na afloop van haar gouden race op de 60 meter horden bij de EK indooratletiek in het Poolse Torun niet meer herinneren hoe het was gegaan. ,,Meestal zijn dat de betere races, als je het niet bewust meemaakt. Maar het was echt een goede race en een supermooie tijd. Ik hoopte vooraf op een persoonlijk record en ook onder de 7,80 te lopen. Dat is gelukt”, zei de kampioene na de medaille-uitreiking.