Brons voor Haagse judoka Catharina in Boedapest

Vrouwen vier-zon­der komen te kort in Zevenhui­zen

13:18 De Nederlandse vrouwen vier-zonder heeft bij de wereldbekerfinale in Zevenhuizen genoegen moeten nemen met de vijfde plek. De Europese kampioenen kwamen in de derde race in drie dagen kracht te kort om zich voorin te mengen in de strijd om de medailles.