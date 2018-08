Broch (27) stopt: Mijn gezondheid is het allerbelangrijkste

Door Lisette van der Geest ,,Een topsportleven is prachtig. Ik heb ontzettend mooie momenten meegemaakt en ik had het nooit willen missen, maar nu stop ik. Het is fysiek en mentaal namelijk ook zwaar”, laat de 27-jarige Yvette Broch telefonisch vanuit Hongarije weten. Het jarenlange boegbeeld van het Nederlands team en de speelster bij Györi maakte vandaag bekend dat ze haar topsportcarrière beëindigt en haar contract inlevert. Niet olympisch goud, maar het winnen van de Champions League was jarenlang het gedroomde doel van Broch. Een jaar geleden lukte dit voor het eerst, dit jaar won Broch met Györi wederom. ,,En eigenlijk is het afgelopen jaar ook het beste jaar uit mijn carrière. Niet omdat we alle prijzen hebben gepakt die we konden winnen, maar vooral de manier waarop. We hadden veel tegenslag, maar het team stond er.”

Rust

Toch dacht ze na de Champions League: het is genoeg geweest. Mijn lichaam heeft rust nodig. ,,Dan heb je je doel bereikt en merk je ineens dat je jezelf niet meer zo wilt pushen als je altijd deed. Niet dat ik makkelijk tot deze keuze kwam, daar deed ik zeker een paar weken over, maar heel diep van binnen wist ik al dat dit goed was.”



Haar Hongaarse club houdt vooralsnog de optie open voor een terugkeer. Broch kreeg te horen: of dit nou binnen drie maanden, over een jaar of over twee jaar is, je bent welkom. ,,Heel speciaal en ik ben blij met die mogelijkheid, vooralsnog heb ik op dit moment niet die intentie, maar wie weet.”



Het betekent ook dat Broch niet meer zal uitkomen voor het Nederlands team. In 2016 werd ze vierde op de Olympische Spelen, voor het eerst in de geschiedenis stonden de Nederlandse vrouwen op het olympische toernooi. ,,Ik kreeg veel lieve berichtjes uit het team. Natuurlijk had ik ooit het idee om revanche te nemen in Tokio, maar ik leef nu en heb nu rust nodig. Mijn gezondheid is het allerbelangrijkste.”