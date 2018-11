Britse golfer Rose na week alweer terug aan kop wereldranglijst

Carlsen ontsnapt aan nederlaag in WK-twee­kamp

20:34 Magnus Carlsen dreigde de achtste partij in de tweekamp om de wereldtitel schaken te verliezen, maar Fabiano Caruana faalde in de afwerking. En dus eindigde ook partij acht in Londen in remise en staat de stand tussen beide grootmeesters nog steeds gelijk: 4-4.