Britse atleet door het stof na dopingschorsing: ‘Spijt me voor mijn collega’s die hun medailles kwijtraakten’

De 28-jarige atleet beweert zelf dat zijn positieve test was veroorzaakt doordat hij onbewust een vervuild voedingssupplement had genomen tijdens de Spelen. ,,Ik aanvaard deze beslissing met verdriet en wil graag mijn verontschuldigingen aan mijn teamgenoten aanbieden”, zei Ujah eerder al. ,,Het spijt me dat zij door deze zaak de medailles kwijtraken waar ze lang en hard voor hebben getraind en die ze echt verdienden.”

De zaak werd behandeld door het internationaal sporttribunaal CAS en in maart doorverwezen naar de AIU, de integriteitsunit in de atletiek. Omdat Ujah zegt dat hij per ongeluk verboden middelen tot zich heeft genomen, via een vervuild supplement, volstaat volgens de AIU een schorsing van twee jaar. Daar gaan twee maanden van af omdat de Brit direct zijn fout toegaf. Zijn schorsing, die inging op 6 augustus vorig jaar, loopt op 5 juni 2023 af. Dat betekent dat Ujah in principe in augustus volgend jaar kan meedoen aan de WK in Boedapest.