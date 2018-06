Briljante Durant brengt Warriors dicht bij titelprolongatie

Ook bij rust stond Cleveland nog op een 58-52 voorsprong. En dat had zelfs een veel ruimere marge kunnen zijn. Dat het verschil niet veel verder was opgelopen, kwam vooral door uitblinker Kevin Durant aan de kant van de Warriors. Hij scoorde maar liefst 43 punten. Curry, die in de tweede wedstrijd met 9 driepunters nog een record behaalde, was dit keer geen schim van zijn normale niveau.

Durant maakt indruk

De Cavaliers verloren in de play-offs slechts één keer voor eigen publiek, de openingswedstrijd in de eerste ronde tegen Indiana Pacers. Sindsdien zegevierde de ploeg van coach Tyronn Lue in iedere thuiswedstrijd. LeBron James was bij Cleveland topscorer met 33 punten.



Coach Steve Kerr van de Warriors zei onder de indruk te zijn van vooral Durant. ,,Verbazingwekkend wat hij heeft laten zien. Bepaalde 'shots' waren van een dusdanige kwaliteit dat ik denk dat hij de enige op de wereld is die ze kan maken. Het is werkelijk ongelooflijk.''



,,Ik denk dat Durant degene is die het verschil heeft gemaakt'', vond Lue. ,,Het was onze voornaamste opdracht hem af te stoppen maar dat is niet gelukt. Op bepaalde punten is hij simpelweg niet af te stoppen. Durant behoort tot de beste spelers uit de NBA, dat is duidelijk.''