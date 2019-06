Braspennincx naar zilver op keirin

Luiten laat veel liggen in Spanje

20:32 Joost Luiten is de tweede dag van de Andalucia Masters in Sotogrande niet best doorgekomen. De Nederlandse golfer had 75 slagen nodig voor zijn rondgang langs de 18 holes. Daarmee gebruikte hij 4 slagen meer dan het baangemiddelde. Met een score van 143 slagen zakte Luiten van de 11e naar de 42ste plek.