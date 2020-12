Brand wint in Namen ook tweede wereldbeker veldrijden van het jaar

Brand was al de torenhoge favoriet in Namen, waar zij ook de afgelopen twee jaar de sterkste was. Haar zege was overtuigend te noemen. Nummer twee Clara Honsinger uit de Verenigde Staten volgde op een halve minuut, nog zeven seconden voor nummer drie Denise Betsema. Wereldkampioen Alvarado moest het doen met een vierde plek op ruim een minuut van Brand.

Aanvankelijk reed Betsema voorop in Namen, maar mede door een lekke band sloeg Brand in de derde van de zes rondes een gaatje van zeven seconden. Ook Honsinger profiteerde van de materiaalpech van Betsema, al viel de definitieve beslissing tussen de twee pas in de laatste ronde. Alvarado deed geen moment mee om de eerste plaats en liep uiteindelijk zelfs het podium mis.

Met de overtuigende overwinning toont Brand wederom aan in topvorm te steken. Vier van de zes wedstrijden in de Superprestige-reeks werden gewonnen door de Nederlandse en ook de eerste wereldbekerwedstrijd van het jaar, eind november in Tabor (Tsjechië), werd door Brand op haar naam geschreven.