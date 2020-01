Brabec zorgt met eindwinst voor Amerikaanse primeur in Dakar Rally

Brabec is de eerste Amerikaan die een klassement in de Dakar Rally wint. Hij maakte ook een einde aan de hegemonie van KTM bij de motoren. Sinds 2001 zegevierde steeds een KTM-coureur in de befaamde woestijnrally. De laatste keer dat Honda de winnaar leverde bij de motoren was in 1989.



Brabec volgt de Australiër Toby Price op als Dakar-winnaar. Price, die in 2016 ook de beste was bij de motoren, moest genoegen nemen met de derde plaats. De Chileen Pablo Quintanilla eindigde als tweede, op ruim 16 minuten van de Amerikaanse winnaar.