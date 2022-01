Zanger John de Bever was fenomeen in zaalvoetbal: ‘Van Hanegem was een soort Jezus voor mij’

Podcast Koreman maakt Marathon Rotterdam-de­buut: ‘Ben al plannen aan het maken voor de Spelen’

In 2020 was Björn Koreman (30) nog een onbekende naam die in Rotterdam zou debuteren als tempomaker, maar die marathon werd uitgesteld vanwege de pandemie. Nu komt het er in april alsnog van, maar is zijn status volledig veranderd. Een Nederlandse topper van wie de komst bombastisch wordt aangekondigd. ,,Alles is anders.’’

