De missie van Soufiane Touzani: ‘Ik wil het idee wegnemen dat zaalvoetbal een caféspelletje is’

Márquez mag drie maanden na val weer op de motor

Marc Márquez heeft bijna drie maanden na een valpartij eindelijk weer op de motor een training kunnen afwerken. De Spanjaard, zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, mocht in de buurt van Lleida een aantal ronden op een crossmotor rijden. Hij had toestemming gekregen van zijn oogarts, die maandag na een medisch controle constateerde dat het gezichtsvermogen van de fabrieksrijder van Honda ‘aanzienlijk is verbeterd’.

13 januari