Column Thijs Zonneveld | Trinko Keen was geen spat veranderd, zijn haar zat nog net zo woest als toen

GP van Maleisië Titel­strijd nadert ontknoping in MotoGP: Bagnaia start slechts als negende, Quartararo breekt vinger

Jorge Martin heeft poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Maleisië in de MotoGP. De coureur was met een tijd van 1.57,790 de snelste in de kwalificatie. Hij verbeterde het baanrecord op het circuit van Sepang met een halve seconde. Het was zijn vierde pole van dit jaar.

22 oktober