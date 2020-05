Boze Henk Grol wil trainen: ‘Dit is te zot voor woorden’

Grol denkt dat het risico nihil is, als op Papendal in kleine groepjes weer serieus kan worden gejudood. ,,Uiteraard met restricties en een goed protocol. Al is het maar twee keer in de week, om toch het basisniveau op peil te houden. Dat zakt nu weg en daardoor heb je straks langer nodig om het weer terug te krijgen.”



Hij vindt niet direct dat NOC*NSF of de Judobond onvoldoende lobbyen voor meer ruimte. ,,Ik ben niet bij die gesprekken, iedereen doet vast zijn best. Natuurlijk hebben we een voorbeeldfunctie, maar ik denk dat iedereen het zou begrijpen als wij topsporters weer in kleine groepjes ons vak gaan uitoefenen.” Volgens Grol denken zijn collega’s er net zo over. ,,Alleen bij gebrek aan wedstrijden op korte termijn, houdt iedereen zich nog rustig.”