Bouwmeester gekozen tot beste zeilster van de wereld

Bouwmeester domineert de Laser Radial-klasse en is regerend olympisch, wereld en Europees kampioene. De Friezin veroverde na hel olympisch goud in Rio vorig jaar, dit jaar de wereldtitel in eigen land en twee maanden later de Europese titel in Barcelona.



,,Als zeiler heb ik alles gewonnen: worldcups, EK’s, ben drievoudig wereldkampioen en heb twee olympische medailles met als absoluut hoogtepunt olympisch goud in Rio 2016. Met de titel ‘World Sailor of the Year’ is mijn erelijst helemaal compleet. Dat is een prijs die je niet kan winnen, maar die je ontvangt! Het voelt als een erkenning voor alles wat ik gewonnen heb. Ben super trots en vind het een hele grote eer”, aldus een gelukkige Bouwmeester.



Haar broer Roelof Bouwmeester werd maandag in Nederland bij het gala rond de Conny van Rietschoten trofee nog gekroond tot coach van het jaar. Voor de verkiezing van zeilster van het jaar in Nederland kwam de 29-jarige olympisch kampioene niet meer in aanmerking omdat ze de prijs al drie keer had gewonnen.