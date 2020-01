Borstkanker geconstateerd bij Esther Vergeer

Vergeer groeide al tijdens haar carrière al uit als boegbeeld van de paralympische sport. In 2004 richtte ze haar eigen foundation op, die kinderen en jongeren met een beperking stimuleert en helpt te sporten. Nog voor het einde van haar loopbaan werd Vergeer directeur van het in 2009 opgerichte rolstoelevenement bij het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam. In 2013 lichtte ze op dat toernooi het einde van haar carrière toe, met de presentatie van haar biografie ‘Kracht & Kwetsbaarheid’. Johan Cruijff en Roger Federer schreven een voorwoord.



In 2017 werd Vergeer benoemd tot chef de mission van het Paralympic Team NL. Ze leidde de equipe op de Winterspelen van Pyeongchang en heeft dezelfde rol voor de aanstaande Zomerspelen in Tokio. ,,Dit nieuws komt bij ons allemaal hard aan. Wij hebben Esther alle mogelijke steun toegezegd bij het traject dat zij nu in gaat”, zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF. ,,Wij kijken samen met haar hoe we met de inzet van goede ondersteuning en back-up de werkzaamheden gericht op de uitzending van TeamNL zo goed mogelijk voort kunnen zetten.”



Vergeer zet zich al een half leven in voor de paralympische beweging. Als gastspreker en tijdens clinics wijst ze steevast op het belang van acceptatie en normalisatie van paralympische sport en sporters. ,,Een handicap moet normaal zijn, nou ja, eerder vanzelfsprekend”, zei ze eerder dit jaar in deze krant.