Boogschutter Wijler naar halve finale WK, Van den Berg strandt

Favoriet Sjef van den Berg was al voor de kwartfinales klaar. De nummer vier van de Spelen van Rio verloor in de vierde ronde met 6-4 van de Japanner Kikuchi Hideki. Eerder was Rick van der Ven, de nummer twee van het WK van twee jaar geleden, al in de derde ronde onderuit gegaan tegen de Brit Patrick Huston: 2-6.

Het drietal was eerder in het landentoernooi voortijdig uitgeschakeld. Van den Berg was met de hoogste ranking pas in de derde ronde ingestroomd. Daarin was hij nog wel de baas over de Italiaan Marco Galiazzo geweest.