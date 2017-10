Boogschutter Wijler grijpt brons bij WK in Mexico

Wijler verloor nog wel de eerste set (26-28), maar was daarna de betere schutter: 29-27 29-25 30-26. Hij schoot in de laatste set drie keer in de roos.

Wijler begon als nummer zeven van de wereldranglijst aan de WK in Mexico-Stad. In Shanghai won hij eerder dit jaar goud tijdens zijn debuut in de wereldbeker. Ook maakte hij dit jaar in Berlijn deel uit van het team dat zilver behaalde tijdens de wereldbeker. Tijdens het EK voor junioren in 2016 behaalde Wijler zowel bij de recurve individueel als met het team zilver.