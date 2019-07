Bondscoach Ehrens: Te weinig laten zien

Aan de vooravond van de Europese kampioenschappen in eigen land was Rob Ehrens kritisch op de springruiters. ,,Door het ijs gezakt", stelde de bondscoach onomwonden, na tegenvallende prestaties in de landenwedstrijd van Aken.

Maikel van der Vleuten keek bedenkelijk bij de vraag of een medaille straks haalbaar is in het Kralingse Bos van Rotterdam. ,,Zeg nooit nooit", was het beste wat de winnaar van het CSI Twente er van kon maken. Van der Vleuten behoort tot de lichtpuntjes van het seizoen tot nu toe. Nadat hij grote successen vierde met de nog steeds actieve Verdi (goud met de equipe op EK en WK, zilver op de Olympische Spelen van Londen) maakt hij nu furore met Dana Blue. ,,Een safe paard", noemde hij zijn nieuwe troef. ,,Het is met welk dier dan ook moeilijk om Verdi te evenaren. Maar het gaat goed, ik ben tevreden met de prestaties.”



Maikel van der Vleuten tijdens de landenwedstrijd in Aken. © EPA Met Dana Blue opende Van der Vleuten de klassieker van Aken en bleef meteen foutloos. ,,Dat is natuurlijk geweldig in een wedstrijd als deze. Helaas ging het in de tweede manche minder. Ik maakte twee 'lichte' foutjes, maar die tellen net zo zwaar. De tweede ronde in Aken is altijd speciaal, omdat we dan onder kunstlicht rijden. Dat is soms vreemd voor de paarden. Maar daar heeft natuurlijk iedereen last van."

Moordende concurrentie

Er is kwaliteit, zegt Van der Vleuten. "Als we eerlijk zijn weten we ook dat het niet altijd goed genoeg is. Misschien zijn we als team nog net niet stabiel genoeg. Verder hebben we de pech dat het paard van Jur Vrieling geblesseerd is, terwijl we iedereen hard nodig hebben. Op een goede dag ben ik misschien wel in staat om in Aken te winnen. Er zijn hier echter nog zeker vijftien combinaties die dat kunnen. De concurrentie is groot.”

Dat weet ook Ehrens, die in zijn langdurige periode als bondscoach vele grote titels binnenhaalde. ,,Dit seizoen gaat het echter nog niet goed”, is zijn indruk. ,,In de landenwedstrijd van Geesteren haalden we het podium, maar verder hebben we te weinig laten zien. Ben ik in paniek? Nee, zeker niet. Ik weet dat het snel kan omslaan en dat we het niveau dat we willen halen ook kunnen halen. Dat neemt niet weg dat de tijd begint te dringen.”

In Aken reden naast Van der Vleuten verder Doron Kuipers, Willem Greve en Marc Houtzager. Vorige week in Falsterbo waren Harrie Smolders, Eric van der Vleuten, de vader van, Kevin Jochems en Frank Schuttert actief. Uit deze groep stelt Ehrens zijn selectie voor het EK in Rotterdam samen. Smolders en Van der Vleuten lijken zeker van hun zaak, al zegt nog niemand dat hardop. Ehrens: ,,Ik ga nog even heel goed nadenken. Het is niet zo dat ik vier combinaties heb die er ver bovenuit steken. Over een paar dagen ben ik er wel uit.”

Frank Schuttert. © EPA