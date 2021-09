Bol en Visser schitteren in Zürich, bittere pil voor Hassan

Atlete Femke Bol heeft met groot machtsvertoon de 400 meter horden gewonnen bij de finale van de Diamond League in Zürich. De bronzen medaillewinnares van Tokio liet in 52.80 een kampioenschapsrecord aantekenen. Tweede op meer dan een halve seconde werd Sharnier Little uit de VS (53.35).

Nadine Visser eindigde als geëindigd op de 100 meter horden. Visser deed dat in een Nederlands record: 12,51. Haar oude toptijd (12,58) liep ze ruim anderhalve week geleden in Parijs. De winst was voor de Nigeriaanse Tobi Amusan in 12,42.

Visser (26) greep daarmee net naast de hoofdprijs van 30.000 dollar die verbonden is aan de winst op elk onderdeel op de finale-avond van de Diamond League. Vorige week leverde haar zege in Brussel Visser wel 10.000 dollar op.



Visser, die dit voorjaar gehinderd werd door een hamstringblessure werd op de Olympische Spelen van Tokio vijfde in de finale. In Zürich hield ze de Jamaicaanse Megan Tapper, de nummer 3 van de Spelen, achter zich.

Volledig scherm Faith Kipyegon klopt Sifan Hassan op de streep na 1499 meter en enkele tientallen centimeters. © EPA Sifan Hassan eindigde op de 1500 meter als tweede achter de Keniaanse Faith Kipyegon. Hassan kwam nipt tekort: 3.58.33 om 3.58.55. Jossette Norris uit de VS wed derde in 4.00.41. Net als op de Olympische Spelen was Kipyegon dus te snel voor de Nederlandse atlete, die in Tokio wel het goud veroverde op de 5000 en 10.000 meter. Kipyegon was in Rio 2016 ook al de olympisch kampioene op de 1500 meter.



Hassan liep vorige week in Brussel de Engelse mijl, een incourante afstand die ze met overmacht won. Van een aanvankelijk geplande wereldrecordpoging op de 10 kilometer zag ze af wegens vermoeidheid. Eerder won ze na de Spelen in Oregon op een wedstrijd uit de Diamond League de 5000 meter.

Lieke Klaver eindigde bij de finale van de Diamond League als zevende op de 400 meter. De 23-jarige atlete uit Enkhuizen realiseerde een tijd van 51,09, maar 11 honderdsten boven haar persoonlijk record. De zege en de bijbehorende 30.000 dollar gingen naar de Amerikaanse Quanera Hayes die finishte na 49,88 seconden. Klaver bereikte met de estafetteploeg op de Olympische Spelen van Tokio de finale op de 4x400 meter. Daarin eindigde Nederland als zesde.

Volledig scherm Kirani James, Michael Cherry en Liemarvin Bonevacia (rechts). © EPA

Liemarvin Bonevacia kwam bij de mannen niet in de buurt bij het Nederlands record dat hij onlangs in Bern bracht op 44,48 seconden. In het volgepakte Letzigrund-stadion kwam de 32-jarige atleet van Curaçao nu tot een tijd van 45,35. Daarmee werd de nummer 8 van de olympische finale vijfde. De Amerikaan Michael Cherry, vorige week in Brussel ook al de snelste, won in 44,41. Het verschil met nummer 2 Kirani James uit Grenada was één honderdste van een seconde.

Koen Smet, door een aantal afzeggingen in de finale beland, liep de zevende tijd op de 110 meter horden: 13,77. Daarmee bleef de Amsterdammeer boven zijn persoonlijke record van 13,50. De winst was voor de Amerikaan Allen Devon in 13,06.

Thompson-Herah

Elaine Thompson-Herah was ook in de finale van de Diamond League een klasse apart op de 100 meter. De Jamaicaanse, die deze zomer in Tokio haar olympische titel op de 100 meter prolongeerde, won in Zürich de kortste sprintafstand in 10,65.



Ze liet de Britse Dina Asher-Smith en de Zwitserse Alja del Ponte achter zich. Thompson bleef maar 11 honderdsten boven haar persoonlijk record. In Tokio won ze het goud in 10,61.

Volledig scherm Elaine Thompson-Herah. © EPA

Bij de mannen won de Amerikaan Fred Kerley, de nummer 2 van de Spelen. Kerley liep een tijd van 9,87 en was daarmee een fractie sneller dan de Canadees André de Grasse, die derde werd in Tokio.

Olympisch kampioen Lamont Marcell Jacobs ontbrak in Zürich. De Italiaan heeft na de Spelen een pauze ingelast.