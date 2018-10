Bogaerts met Boston Red Sox te sterk voor New York Yankees

Red Sox vernedert Yankees in eigen huis

9 oktober De fans van de New York Yankees beleefden een zware avond in hun eigen Yankee Stadium. De thuisclub ging hard onderuit in wedstrijd drie van de play-off tegen Boston Red Sox. De club van Xander Bogaerts won met liefst 16-1. De stand in de best-of-five is daarmee op 2-1 voor Boston gekomen.