Boem, daar ga je... dit is hoe een knock-out in de ring voelt

Door Tim Reedijk en Diana Kuip



,,Heerlijk.”

Oud-kickbokser Remy Bonjasky (43), drievoudig K1-winnaar, hoeft niet lang na te denken als hij moet omschrijven hoe het is om iemand knock-out te slaan. ,,Het geeft een kick. Een rush. Je lichaam trilt. Er gaat euforie door je lichaam. Dat is lastig te omschrijven. Vergelijk het met scoren voor FC Barcelona in Camp Nou. Dat is óók lastig uit te leggen. Je bent gewoon aan het winnen.”



Knock-outs, je hebt ze op talloze manieren. Op het lichaam of op het hoofd, met een stoot of met een trap of zelfs een zogeheten ‘gesprongen knie’, een manier die Bonjasky (52 K-O’s uitgedeeld in 99 gewonnen gevechten) in zijn actieve periode nog wel eens succesvol toepaste. Je hebt technische knock-outs, waarbij je wel ‘bij’ bent maar niet meer in staat bent of wordt geacht om door te vechten, of de knock-out waar je even je bewustzijn verliest. Er bestaan verschillende theorieën wat er lichamelijk precies gebeurt als je écht knock-out gaat. Wat vaak in de ring gebeurt, is dat de opponent sneller reageert dan het slachtoffer terwijl die een aanvallende actie inzet. Zijn dekking is weg en boem, daar ga je.



Lees verder onder de foto