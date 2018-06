Bob de Voogd: 'Bravoure beloond tegen Belgen'

Na de fraaie 6-1 overwinning op de Champions Trophy in Breda tegen België waakte Bob de Voogd voor al te veel optimisme. ,,Het is een mooie uitslag maar niet meer dan dat. Na twee wedstrijden staan we op drie punten dus er is nog genoeg werk aan de winkel”, stelde de Helmonder.

De Voogd verwees hiermee naar de valse start van de hockeymannen zaterdag tegen olympisch kampioen Argentinië. Toen speelde Nederland best een goede pot, maar scoorde de ploeg van Max Caldas veel te weinig. Het resulteerde in een 1-2 nederlaag in de slotminuut.

Wat Nederland tegen de Argentijnen verzuimde, lukte tegen België uit elke hoek: scoren. Bij rust leidde Oranje in Breda met 5-0 door goals van captain Seve van Ass, Boxtelaar Roel Bovendeert (tweemaal), Jeroen Hertzberger en Mirco Pruyser. In de tweede helft deed België via John John Dohmen iets terug. In de slotfase bepaalde Hertzberger via een strafbal de eindstand op 6-1.