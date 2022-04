Bo Bendsneyder negende in GP van Argentinië

Zonta van den Goorbergh ging al in de tweede ronde onderuit. De 16-jarige Brabander, die zich als veertiende had gekwalificeerd en zich daarmee opnieuw verbeterde in zijn eerste WK-jaar, lag op dat moment op de zestiende plaats. Van den Goorbergh sloeg uit teleurstelling beide handen tegen zijn helm aan.



De Italiaan Celestino Vietti won de race over 23 rondes. Vietti passeerde kort na de start de van poleposition vertrokken Fermín Aldeguer. De 16-jarige Spanjaard probeerde de leidende Italiaan na een paar rondes binnendoor in te halen, maar daarbij raakten de coureurs elkaar. Aldeguer werd van zijn motor geslingerd en moest de race staken. Vietti reed daarna naar zijn tweede zege van het seizoen. De coureur uit het team van motorsporticoon Valentino Rossi won ook de openingsrace in Qatar en eindigde als tweede in Indonesië. De Italiaan heeft met 70 punten de leiding in het WK-klassement.