Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh buiten de punten in kletsnatte GP van Thailand

Vanwege de regen was de race op het circuit van Buriram al voor de start teruggebracht tot zestien rondes. Op het natte asfalt gleden heel wat coureurs onderuit, onder wie de Thai Somkiat Chantra die van poleposition was vertrokken. Van den Goorbergh maakte indruk in de regen. De 16-jarige Brabander rukte vanaf de 24e startplek snel op naar een plek in de top 15. Van den Goorbergh, die in zijn eerste jaar in de Moto2 nog altijd wacht op zijn eerste WK-punten, zakte na een paar rondes echter weer terug tot een plek buiten de punten. Bendsneyder vertrok vanaf de dertiende positie, maar hij viel direct na de start ver terug.