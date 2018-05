BMX'ster Smulders ook op Papendal onklopbaar

Smulders won een maand geleden in Saint-Quentin-en-Yvelines al de eerste twee wedstrijden uit de wereldbekerreeks.

Merle van Benthem was ook tot de finale doorgedrongen. Dat was verrassend, want de Hengelose keerde vorig week pas terug nadat ze wegens een knieblessure liefst veertien maanden aan de kant had gestaan. Van Benthem werd zesde. Morgen volgt de tweede wedstrijd.

Smulders leidt de wereldranglijst, won vorig jaar beide manches op Papendal en twee jaar op rij de wereldbeker. De nummer drie van de Spelen van Londen 2012 is al jaren toonaangevend en zou dat begin juni in Azerbeidzjan nu wel eens willen vertalen in een wereldtitel. Vorig jaar verknalde ze het in de finale door een mislukte start. ,,Het is in onze sport sowieso niet gezegd dat de beste wint. Het is ook niet zo handig om je hele seizoen op één wedstrijd af te stemmen. Ik richt me wel op het WK, maar andere wedstrijden tellen net zo goed mee. Bovendien kan ik hier goed zien hoe ik ervoor sta ten opzichte van de concurrenten'', vertelde ze tussen twee heats door.