Blikvanger Bekele mikt op parcoursrecord in Amsterdam

Dat record is in handen van de Keniaan Lawrence Cherono, die vorig jaar de marathon won in 2.05.09 en ook dit jaar aan de start komt.



Bekele heeft zelf een persoonlijk record staan van 2.03.03, twee jaar geleden in Berlijn gelopen. Voor de marathon in de Duitse hoofdstad kreeg de 36-jarige toploper dit jaar geen uitnodiging, maar Amsterdam vond hij een goed alternatief. Bekele bewaart een goede herinnering aan Nederland, want hij liep zijn wereldrecord op de 5000 meter in 2004 bij de FBK Games in Hengelo.



In de marathon van Amsterdam wordt ook dit jaar om de Nederlandse titels gestreden. Michel Butter, dit in 2012 zijn beste tijd van 2.09.58 liep, geldt als de grote favoriet. De start in het Olympisch Stadion is om 9.30 uur. Er komen meer dan 15.000 hardlopers in actie op de hele marathon.