Blik nu op Tokio 2020: ‘Daar willen we goud’

Balkestein-Grothues wilde zich niet troosten met de gedachte dat de Nederlandse volleybalsters met een vierde eindklassering de beste prestatie ooit op een WK hebben geleverd. ,,Nee, dat is voor ons niet historisch”, stelde ze. ,,Voor ons was het WK pas historisch geweest als we hier een medaille hadden gewonnen. We moeten deze teleurstelling nu verwerken. Daarna moeten we ons eerst kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio. Daar willen we goud winnen.”