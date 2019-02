Blaren verpesten marathondebuut Vastenburg in Sevilla

Hirscher opnieuw wereldkam­pi­oen op de slalom

17:44 Marcel Hirscher is er bij de WK skiën in Åre in geslaagd zijn wereldtitel op de slalom te prolongeren. De Oostenrijker, ziekjes naar Zweden afgereisd en vrijdag onttroond op de reuzenslalom, was in de eerste van twee runs veruit de snelste.