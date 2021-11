‘Blade Runner’ Pistorius moet voor vrijlating met ouders van door hem vermoorde vriendin om tafel

Paralympiër Pistorius, bekend als de ‘Blade Runner’ omdat hij in 2012 de allereerste geamputeerde sprinter was die op protheses meedeed aan de Olympische Spelen, schoot Steenkamp in 2013 dood, volgens hem omdat hij haar aanzag voor een inbreker in zijn huis in de hoofdstad Pretoria. Hij vuurde vier keer door een gesloten toiletdeur.

In 2014 kreeg de Zuid-Afrikaan een gevangenisstraf van vijf jaar voor doodslag. Een jaar later werd hij in hoger beroep schuldig bevonden aan moord en werd de straf verhoogd tot 13 jaar en vijf maanden.

Nu komt Pistorius in aanmerking voor eventuele vrijlating, omdat hij de helft van zijn straf heeft uitgezeten. Maar om daadwerkelijk vrij te komen, moet hij eerst een programma volgen, het zogenaamde ‘herstelrecht’. Daders van zo'n misdrijf in Zuid-Afrika moeten namelijk hun daden erkennen en hun verantwoordelijkheid nemen. Een onderdeel daarvan is dat er een mogelijkheid moet zijn voor partijen om zich te verzoenen of dat de dader zich verontschuldigd. Het Zuid-Afrikaanse departement van correctionele diensten, dat verantwoordelijk is voor het runnen van de gevangenissen, is in gesprek met de familie Steenkamp over een mogelijke ontmoeting. De advocaat van de Steenkamps, Tania Koen, zei tegen de nationale omroep SABC dat ze ‘willen deelnemen aan de slachtoffer-daderdialoog’.

,,Juni (Steenkamp, ​​Reeva’s moeder, red.) heeft altijd gezegd dat ze Oscar heeft vergeven, maar dat betekent niet dat hij niet moet boeten voor wat hij heeft gedaan... Barry (Steenkamp, ​​Reeva’s vader, red.) worstelt daar een beetje mee, maar dat zal hij op het juiste moment moeten uitspreken”, voegde mevrouw Koen eraan toe.

In aanmerking komen voor vervroegde vrijlating is niet hetzelfde als er recht op hebben en dus is het geen uitgemaakte zaak dat Pistorius effectief zal worden vrijgelaten.