Bizarre beelden uit Engeland: halve marathon in Bath gaat gewoon door

Terwijl de Premier League op z’n gat ligt, mocht in de straten van Bath doodleuk gelopen worden. De organisatie was zich duidelijk van geen kwaad bewust en liet de 6.200 lopers - normaal gezien komt er het dubbele op af - gewoon hun ding doen. Andrew Taylor, die aan het hoofd staat van de organisatie: ,,Na samenspraak met de experts kwamen we tot de conclusie dat de risicofactor van dit evenement zeer laag was, dus er was absoluut geen enkele reden om de halve marathon níet te laten doorgaan.”



Vorige week werd de Londen Marathon wel uitgesteld. En dat had ook moeten gebeuren met de halve afstand van Bath, klinkt het op sociale media. ,,Ze hebben geen respect voor de gezondheid van de bevolking. Mensen die komen kijken of meedoen, dragen evenveel schuld als de organisatoren. Toon wat gezond verstand en blijf gewoon weg.”