Bikini verboden in Qatar, maar Meppelink en Keizer gaan gewoon: ‘We hebben het als gast maar te respecteren’

Door Arjan Schouten



Na zeven jaar met alleen een mannentoernooi, zijn nu ook de vrouwen welkom in het zand van Doha. Een nieuw toernooi met een vette prijzenpot van 250.000 euro. Er is één maar: gespeeld wordt er met bedekte schouders en bovenbenen, in lijn met de lokale conservatieve kledingvoorschriften. Het Duitse topduo Karla Borger en Julia Sude blijft daarom thuis, de twee laten zich niet ‘onderwerpen’.



Madelein Meppelink reist wél af naar Doha voor de Katara Beach Volleybal Cup (8-12 maart), waar ze met Sanne Keizer een van de vier Nederlandse duo’s vormt. Ze kent het besluit van haar Duitse collega’s, noemt het ‘mooi en gedurfd’, maar twijfelt zelf niet. ,,Zeker in deze onzekere tijden waarin we al niet veel spelen, kan ik zo’n standpunt wel waarderen. Maar persoonlijk weegt het verbod voor mij niet zo zwaar mee’’, vertelt ze. ,,We zijn daar te gast en ik heb de cultuur maar te respecteren.’’