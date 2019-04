Bijtende bokser raakt licentie kwijt

De tuchtcommissie van de Britse boksbond heeft een onderzoek ingesteld naar het incident. Tot de uitkomst is Ali sowieso geschorst. Zijn prijzengeld in Liverpool, 30.000 euro, is niet uitbetaald. Price was zaterdag woedend over het bijtincident. ,,Ik wil nooit meer met een dier in de ring staan.”

Bijtincidenten in de sport komen zelden voor. De Uruguayaanse voetballer Luis Suárez beet ooit tijdens Ajax-PSV Otman Bakkal en herhaalde dat tijdens het WK van 2014 in Brazilië, toen hij de Italiaan Georgio Chiellini in de nek beet. Hij werd voor maanden geschorst.



In de bokssport staat de bekendste beet op naam van Mike Tyson, die tijdens het WBA-wereldtitelgevecht in 1997 een stuk uit het oor van Evander Holyfield hapte. Tyson werd voor twaalf maanden geschorst. In Engeland werd in 1999 Adrian Dodson voor achttien maanden geschorst, nadat hij Alain Bonnamie had gebeten.