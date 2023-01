Bij het WK handbal zijn de coronaregels nog van toepassing: ‘Niet bang voor het virus, wel voor de test’

Corona is geen begrip uit de verleden tijd. Maar de maatregelen die wereldhandbalbond IHF heeft aangekondigd voor het WK mannen in Polen en Zweden worden door de deelnemers als veel te drastisch gezien. Daardoor bestaat toch de kans dat de pandemie een rol gaat spelen tijdens het toernooi, dat vrijdag voor Oranje begint met de wedstrijd tegen Argentinië.

Liefst dertien pagina’s omvat het medische document van het IHF voor het kampioenschap. De sporters moeten gevaccineerd zijn, worden getest voor het toernooi en vervolgens voor de start van iedere volgende ronde. Wie positief wordt getest, hoeft niet in isolatie, maar wordt wel uitgesloten voor wedstrijden. Dat is de enige verandering ten opzichte van het door corona gekleurde EK van 2021. Vanwege de strenge regels hebben alle deelnemers een selectie van 18 spelers, in plaats van de gebruikelijke 16 sporters.

Vooral Europese landen hebben fel gereageerd op de strenge restricties van het IHF. Bij het WK voetbal in Qatar werd geen enkele corona test uitgevoerd, bij het WK handbal moeten alle spelers getest worden. Veel bonden vinden dat niet te verkopen. In gastland Zweden is de coronatijd voorbij, wordt het virus net zo beschouwd als griep. ,,Niemand is nog bang voor corona, maar de sporters zijn wel bang voor een gemiste test’’, stelt Micheal Appelgren, coach van het Zweedse team.

Volledig scherm Sterspeler Luc Steins. © RONALD HOOGENDOORN / ANP

Oranje had vorige week tijdens de stage in Frankrijk nog te maken met corona. Jorn Smits en drie leden van de staf werden positief getest. Een hertest, een dag later, wees uit dat het loos alarm was.

Als de handbalmannen tijdens het WK een overwinning boeken, schrijven ze al historie. Een zege op een mondiaal toernooi staat namelijk nog niet in de boeken. Nederland heeft een zeer bescheiden verleden als het gaat om deelname aan het WK. Alleen in 1961 speelde Oranje twee WK-duels. Na nederlagen tegen Duitsland (7-33) en Frankrijk (11-21) was het toernooi in Duitsland voorbij.

Programma Nederlands team

Oranje, dat met een wildcard is uitgenodigd voor het WK, speelt in de groepsfase in Krakau tegen Argentinië (13 januari, 18.00 uur), Noord-Macedonië (15 januari,18.00 uur) en Noorwegen (17 januari, 20.30 uur). De beste drie teams gaan door naar het hoofdtoernooi, als in Katowice ploegen uit de groep met Duitsland, Servië, Qatar en Algerije wachten. In die poule staan de plaatsen voor de kwartfinale in Gdansk op het spel. De finale van het toernooi is op zondag 29 januari in de Tele2 Arena, het voetbalstadion van Stockholm.

Selectie Oranje Bart Ravensbergen (Nordhorn-Lingen, Dui), Arjan Versteijnen (Bevo), Bobby Schagen (Lemgo, Dui), Jasper Adams (Lions), Dani Baijens (HSV Hamburg, Dui), Samir Benghanem (Aalsmeer), Jeffrey Boomhouwer (Aalsmeer), Tom Jansen (Gummersbach, Dui), Evert Kooijman (Volendam), Rob Schmeits (Lions), Robin Schoenaker (Sporting Pelt, Bel), Iso Sluijters (Amicitia Zürich, Zwi), Kay Smits (Magdeburg, Dui), Jorn Smits (Lemvig-Thyboron, Den), Ivar Stavast (ElbFlorenz Dresden, Dui), Luc Steins (Paris Saint-Germain, Fra), Rutger ten Velde (Lübbecke, Dui), Niels Versteijnen (Lemgo, Dui).