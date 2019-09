‘Beste atlete ter wereld’ Hassan gaat voor twee keer goud

In het Khalifa Stadion van Doha is Hassan zaterdag voor het eerst te bewonderen. Dan staat de 10.000 meter op de rol. Daarna moet ze kiezen tussen de 1500 en 5000 meter, de afstanden waarop ze zich ook heeft geplaatst, maar die op de WK op dezelfde dag zijn geprogrammeerd.

"Haar absolute voorkeur zou de combinatie van 1500 en 5000 zijn, maar dat is in Doha niet mogelijk, en volgend jaar bij de Olympische Spelen ook niet. Daarom kiest ze voor de 10.000 en besluit ze daarna of het de 1500 of de 5000 wordt.", zegt haar manager Sander Ogink, die Hassan begeleidt bij haar laatste voorbereidingen.