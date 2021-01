Beroepsverbod en celstraf voor dopingarts Schmidt

Alweer nieuwe leider bij motoren in Dakar Rally

7 januari De Argentijn Kevin Benavides heeft donderdag de vijfde etappe bij de motoren in de Dakar Rally gewonnen. De Honda-rijder nam meteen ook de leiding in het algemeen klassement, waarmee hij al de zesde leider wordt in de race in Saudi-Arabië. Zijn Chileense teamgenoot José Ignacio Cornejo Florimo werd tweede op exact 1 minuut. De Australiër Toby Price finishte als derde.