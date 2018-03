Beroep Poolse gewichtheffer afgewezen: vier jaar schorsing

Visser verkiest horden boven meerkamp

17:58 Atlete Nadine Visser verkiest de horden voorlopig boven de meerkamp. De 23-jarige pupil van coach Bart Bennema focust zich in het komende buitenseizoen op het onderdeel waarop ze onlangs brons pakte bij de WK indoor. Hoofddoel is het EK in Berlijn, waar Visser volgens Bennema tot de kanshebbers op het goud behoort op de 100 meter horden.