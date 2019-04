Bendsneyder verbetert zich met plaats dertien

Bendsneyder had zich als zestiende gekwalificeerd, maar kende een matige start in Austin. Door het uitvallen van meerdere coureurs in de eerste ronde, onder wie de Italiaanse leider van het WK-klassement Lorenzo Baldassarri, schoof de coureur van het team van Roelof Waninge enkele plaatsen op. Daarna verbeterde hij zich in de slotfase nog.



De dertiende plaats is Bendsneyders beste notering tot dusverre in de Moto2. Voor Lüthi was het zijn eerste GP-zege sinds de race in San Marino in 2017. Vorig seizoen stapte de Zwitser over naar de MotoGP, maar hij keerde na een jaar weer terug in de Moto2.