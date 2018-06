Bendsneyder start bij TT in de achterhoede

Met 1.38,715 gaf de negentienjarige Rotterdammer op het circuit in Drenthe ruim 1,1 seconde toe op de Italiaan Francesco Bagnaia, die met 1.37,608 poleposition veroverde.



Bagnaia gaat ook aan kop in het WK, met één punt voorsprong op Miguel Oliveira. Die Portugees staat in Assen vanaf plek zeventien voor een inhaalrace. Bendsneyder wacht nog altijd op zijn eerste WK-punten in de Moto2. De zestiende plaats is vooralsnog zijn beste klassering.



Vorig jaar eindigde de race voor de Rotterdammer met een crash. Vlak voor de finish ging hij met zijn KTM-machine onderuit. Bendsneyder gleed weliswaar als tiende over de streep, maar hij werd gediskwalificeerd omdat hij niet op zijn motor zat.