Bendsneyder krijgt hulp van De Angelis: ‘Hij kan vooral mentaal helpen’

,,Ik was even vergeten dat hij uit de MotoGP komt. Hij is een serieus goede racer met veel ervaring. Ik denk dat hij vooral mentaal kan helpen, zeker als het wat moeilijker gaat’’, denkt Bendsneyder. De Angelis, die in zijn carrière vier keer een grand prix won en in totaal veertig keer het podium beklom, zal vooral langs de circuits te vinden zijn. ,,Ik ga vooral goed kijken hoe Bo rijdt en hoe de machine reageert. Ik heb de motor al goed getest, dus kan denk ik snel problemen verhelpen. Ik heb een goed voorgevoel, de motor heeft veel power en ik denk dat hij er ongelooflijk snel op zal rijden’', aldus De Angelis.

Terug na zware blessure

Met een ijzeren pin door zijn hele scheenbeen begint motorracer Bo Bendsneyder aan zijn vierde jaar in het wereldkampioenschap wegrace. Het is een aandenken aan zijn memorabele ongeval vorig jaar oktober in de Grand Prix van Japan. Zijn motor ontplofte en een stuk metaal doorboorde het bot.



,,Het herstel duurde lang, maar alles is goed nu. De boel zit goed vast en ik ben fit voor het seizoen’’, zegt de 19-jarige Rotterdammer, die de komende twee jaar de troef is in de Moto2 bij RW Racing GP, het Nederlandse team van de Drentse zakenman Roelof Waninge. Hij maakt zich op voor testraces in Jerez. Het kampioenschap begint op 10 maart met de Grand Prix van Qatar.



Het team van Waninge is al jaren actief in het WK wegrace en hunkert naar succes. ,,Resultaten zijn bepalend in onze sport en ik denk dat we dit jaar heel goed staan opgesteld’', meent teammanager Jarno Janssen. ,,We hebben met Bo een talentvolle rijder en verder een heel goed pakket. We gaan veel mensen verrassen.’’