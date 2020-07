Beltman: Ik mishandelde en vernederde jonge turnsters

De Nederlandse turncoach Gerrit Beltman heeft jonge turnsters tijdens trainingen mishandeld en vernederd. Dat vertelt hij in een interview in het Noordhollands Dagblad .

,,Het gedrag wat ik vertoonde, is op geen enkele wijze goed te praten. Ik wilde per se winnen, ten koste van álles, stelde mij spijkerhard op. Ik schaam mij diep nu. Nooit heb ik bewust de intentie gehad om te slaan, om te schelden, te kwetsen of te kleineren. Maar het gebeurde wél”, zegt hij. ,,Ik sloeg daarin door, dacht dat het de enige manier was om een topsportmentaliteit te kweken. Ik verwijt mezelf dat ik ben tekortgeschoten.”

De 64-jarige Beltman werkte tot 1 december 2010 bij gymnastiekunie KNGU. Daarna zette hij zijn loopbaan voort in Canada. Beltman was binnen de KNGU onder meer actief als coach van het opleidingsinstituut in Almelo (NTTC) en als landelijk talentcoördinator vrouwenturnen.

In 2011 stelden turnsters in Nederland, onder wie Suzanne Harmes en Gabriëlla Wammes, misstanden aan de kaak. Wammes en Harmes vertelden onder meer over hun ervaringen met oud-bondscoach Frank Louter, die net als Beltman door de turnsters werd beticht van fysieke en geestelijke mishandeling. Toenmalig voorzitter Jos Geukers bood toen namens de gymnastiekunie excuses aan.

Kapot gemaakt

Stasja Kohler en Simone Heitinga schreven in 2013 het boek De Onvrije Oefening, waarin ze verhalen over de mishandelingen en vernederingen van hun toenmalige trainer Beltman. ,,Mentaal heeft Gerrit me wel helemaal kapot gemaakt. Ik kwam graag voor iedereen op, maar ik kon niet tegen hem op. En ik voelde me zo eenzaam.”

Beltman zweeg in de jaren daarna, maar doet nu zijn verhaal in het Noordhollands Dagblad. Daarin zegt hij verder: ,,Er waren, en zijn, meer coaches die zich hetzelfde hebben gedragen. Ik stond naast hen in de zaal, zag dat zij hetzelfde deden waarvan ik nu doordrongen ben geraakt: psychische en fysieke geseling. Een van hen is bijvoorbeeld nog altijd betrokken bij het huidige olympische traject. Diegene heeft zich niet hoeven te verantwoorden. Binnen de bond is men op de hoogte, maar er is geen actie op ondernomen.”

Cultuurwijziging

De KNGU kondigde afgelopen dinsdag een onafhankelijk en door het ministerie van VWS gesubsidieerd onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag aan. De gymnastiekunie zegt tegen het Noordhollands Dagblad ‘de verhalen te herkennen’. ,,Deze verhalen bevestigen de noodzaak om het systeem écht te veranderen en een cultuurwijziging te bewerkstelligen. We kijken daarbij als sportbond ook kritisch naar onszelf: doen we genoeg?”

Het onderzoek van de KNGU richt zich op de topsporters vanaf 12 jaar die vanaf 2013 actief waren. Voor dat jaar is gekozen omdat toen het project ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ werd gestart. De resultaten worden geanonimiseerd weergegeven in een openbare rapportage en de uitkomsten worden rond het einde van dit jaar verwacht.

Volledig scherm Stasja Kohler heeft het boek ‘De onvrije oefening’ geschreven, samen met Simone Heitinga, waarin ze verhaalt over de mishandelingen en vernederingen van haar toenmalige trainer Gerrit Beltman. © Marlies Wessels