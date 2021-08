Bekijk hier de fraaiste foto's van de openingsceremonie van de Paralympische Spelen

,,Sporters maken zelf de keuze of ze bij de opening willen zijn”, zei Vergeer. ,,De sportprestaties zijn daarbij de belangrijkste afweging van wel of niet gaan. De angst voor corona speelt daarbij niet eens een grote rol, want we hebben bij de Olympische Spelen gezien dat de ceremonies heel goed en veilig georganiseerd worden.”

De eerste Nederlanders komen woensdagnacht in actie. Vergeer: ,,We beginnen direct met een mooie ‘knaller’ in het rolstoelbasketbal voor vrouwen. Die starten met een wedstrijd tegen Team USA. En op dag één zijn er ook direct medaillekansen bij het baanwielrennen en later op de dag bij het zwemmen. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor!” TeamNL is met 73 atleten aanwezig in Tokio.