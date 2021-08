Beitske Visser na afschrikwekkende crash op Spa: ‘De video terugzien was nog het engst’

Beitske Visser opgelucht na verschrik­ke­lij­ke crash: ‘Een engeltje op mijn schouder’

11:41 Beitske Visser is vrijdagmiddag betrokken geweest bij een enorme crash in de kwalificaties in de W Series, de hoogste raceklasse voor vrouwen. Later op de avond gaf ze via social media zelf een update waaruit blijkt dat ze het goed maakt. Wel is Visser enorm geschrokken.