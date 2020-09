Beitske Visser doet mee aan 24 Uur van Le Mans

NK atletiek Na elf gouden jaren moet Melissa Boekelman haar nationale titel kogelsto­ten uit handen geven: ‘Jammer’

29 augustus Met een bemoedigende aai over de rug van Melissa Boekelman nam Jessica Schilder gisteren het rijk in kogelstootland van de 31-jarige Brabantse over. ,,Het is jammer, maar dit is ook oké", zo reageerde Boekelman op het verlies van een nationale titel die ze elf onafgebroken jaren in haar bezit had.