Basketbalsters beginnen WK 3x3 met zege én nederlaag op Museumplein

Het duel met de Hongaarse vrouwen was tot de laatste seconde spannend. Met het ingaan van de laatste halve minuut stond het 12-11 voor Hongarije, dat met het nodige fortuin in de slotfase nog eenmaal wist te scoren. In de middag had Hongarije al met 15-9 van Letland gewonnen. Letland en China zijn donderdag de tegenstanders van Oranje. Oranje is gewaarschuwd, want China won op de openingsdag met maar liefst 22-5 van Turkmenistan.



De Nederlandse mannenploeg komt morgen voor het eerst in actie; tegen Zuid-Korea en Servië. De basketballers van Oranje werden tijdens de twee afgelopen wereldkampioenschappen tweede. Beide keren was Servië in de finale te sterk. Het toernooi duurt tot en met zondag.



3x3-basketbal is vanaf 2020 een olympische sport, net als BMX freestyle, skateboarden, (branding)surfen en sportklimmen. Het IOC probeert daarmee de Spelen een eigentijdser imago te geven.