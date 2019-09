Basketballers VS nu al verzekerd van slechtste WK ooit

De Amerikanen, die bepaald niet in hun sterkste formatie naar China waren afgereisd, wonnen de afgelopen twee edities van het WK. Ze hadden het eerste land ooit kunnen worden met drie wereldtitels op een rij. Vijf jaar geleden won de VS in de finale van Servië.



Voor deze nederlagen verloren de Amerikanen in 2006 voor het laatst een wedstrijd op een groot toernooi. Toen was Griekenland op het WK de VS met 101-95 de baas. Op de Olympische Spelen die daarna volgden - in 2008, 2012 en 2016 - pakte het Amerikaanse team wel steeds goud.

Naar verwachting treden de Amerikanen volgend jaar op de Olympische Spelen in Tokio wel weer aan met de beste spelers uit de professionele competitie (NBA) om de olympische titel te verdedigen.