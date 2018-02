Basketballers missen geblesseerde Norel in WK-kwalificatie

Annan en Caldas pakken mooie prijs

5 februari De bondscoaches van de Nederlandse hockeyteams zijn in de prijzen gevallen bij het jaarlijkse gala van de internationale hockeyfederatie. Alyson Annan, de bondscoach van de hockeysters, is in Berlijn uitgeroepen tot beste vrouwelijke coach van de wereld in 2017. Max Caldas, de bondscoach van de hockeyers, werd gekozen tot beste mannelijke coach van vorig jaar.