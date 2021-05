Basketballers 3x3 pakken olympisch ticket: ‘Deze comeback lijkt op sprookje’

VideoDe Nederlandse basketballers in de nieuwe olympische discipline 3x3 hebben zich in Graz verzekerd van deelname aan de Spelen in Tokio. Oranje was bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in de halve finales met 21-13 te sterk voor Frankrijk. De eerste drie teams van het OKT in Oostenrijk verdienden een olympisch ticket.

Oranje begon nerveus aan het duel met Frankrijk. Bij een stand van 6-6 kwam Nederland beter in de wedstrijd. Mede dankzij een aantal snelle scores van Jessey Voorn liep de ploeg van bondscoach Brian Benjamin uit naar een voorsprong van 13-8. Daarna hield Oranje de voorsprong goed vast.

Voorn en Dimeo van der Horst waren ieder goed voor 7 punten. Arvin Slagter bracht 5 punten op zijn naam en Julian Jaring liet 2 punten aantekenen. ,,We hebben karakter getoond”, glunderde Van der Horst, die het toernooi in Graz door een enkelblessure bijna moest missen. Oranje verloor in de eerste twee groepswedstrijden van Letland (17-21) en Canada (15-17), maar kwam daarna net op tijd goed op stoom.

,,We zijn het vertrouwen in onszelf nooit kwijtgeraakt”, vervolgde Van der Horst. ,,We hebben hier de laatste jaren heel hard voor gewerkt. Deze comeback van ons na eerst twee nederlagen lijkt op een sprookje. Alles is niet voor niets geweest.”

Oranje bereikte eerder op de dag de halve finales dankzij een verrassende zege op regerend wereldkampioen Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Brian Benjamin zegevierde in dat duel met 21-16. Nederland schaarde zich zaterdag dankzij overwinningen tegen Oostenrijk (17-15) en Kroatië (22-16) bij de laatste acht.

Het Nederlands vrouwenteam werd zaterdag in Graz in de groepsfase uitgeschakeld. Oranje won weliswaar ook de laatste twee pouleduels, 16-14 tegen Belarus en 22-3 tegen Sri Lanka, maar dat was onvoldoende voor een plek in de kwartfinales. Belarus maakte in poule C 3 punten meer dan Nederland (68 om 65) en plaatste zich daardoor voor de knock-outfase.

Komende week is in Hongarije (4-6 juni) het laatste OKT. Bij dat toernooi valt nog maar één olympisch startbewijs te verdienen. Het Nederlands vrouwenteam hoopt bij de herkansing in Debrecen alsnog op een goede afloop.

Volledig scherm Jesper Jobse, hier op archiefbeeld, in actie namens de Nederlandse 3x3-ploeg. © AFP