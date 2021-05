Basketbalfan gooit popcornbak leeg over het hoofd van furieuze NBA-vedette

Westbrook, sinds kort de speler met de meest triple-doubles ooit in de NBA, raakte geblesseerd in het vierde kwart. Hij ging bij een dribbel per ongeluk op de voet van Furkan Korkmaz staan, waardoor zijn rechterenkel dubbel klapte. Westbrook lag eerst een tijdje kermend van de pijn op de vloer en strompelde daarna richting de kleedkamer. Op weg daarnaartoe kreeg hij vanaf de tribune boven de uitgang een bak popcorn over zich heen. ,,Als iemand zoiets op straat bij mij zou doen, dan weet je wat er gebeurt”, zei de boze Westbrook. ,,Ik ben benieuwd wat de NBA gaat doen. In deze hallen moeten de spelers beschermd worden.”



Volgens ESPN werd de dader al snel het stadion uitgezet. ,,Dit was smakeloos, onacceptabel gedrag”, meldde de directie van de basketbalarena in Philadelphia op Twitter.



De Wizards verloren ook het tweede duel met Philadelphia 76ers in de eerste ronde van de play-offs in de NBA, met 120-95. Het eerste duel was in 125-118 geëindigd.