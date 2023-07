Basketbal-vedette Stephen Curry helemaal door het dolle heen nadat hij hole-in-one slaat

Niek Kimmann grijpt naast medaille bij wereldbe­ker BMX op Papendal, Fransen domineren

Niek Kimmann is er ook op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden BMX op Papendal niet in geslaagd een medaille te veroveren. De olympisch kampioen uit Heteren eindigde in de finale op de vierde plaats. De Franse overmacht richting de Olympische Spelen van Parijs uitte zich door de winst van Joris Daudet en het zilver voor Sylvain André. De Colombiaan Mateo Carmona werd derde.